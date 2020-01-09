Сеул, , 11:58 — REGNUM 10 января в Пекине состоится встреча министров образования Южной Кореи, Китая и Японии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского министерства.

По их словам, представители трёх стран обсудят перспективы сотрудничества, а также подпишут совместное заявление об укреплении сотрудничества в сфере образования.

Также в рамках встречи стороны могут обсудить пути развития сотрудничества в сфере высшего образования, включая проект Campus Asia, направленный на обмен студентами и знаниями между университетами трех стран.

Известно, что это третья встреча представителей министерств образования трёх стран. Первая встреча министров прошла в Южной Корее в 2016 году, вторая — в Японии в 2018 году.

Отмечается, что в рамках мероприятия министр образования Южной Кореи Ю Ын Хе проведёт двусторонние встречи с коллегами из Японии и Китая, а также посетит Корейскую международную школу в Пекине (Korean International School in Beijing).