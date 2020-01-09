Токио, , 11:57 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетит с официальным визитом ряд стран Ближнего Востока в рамках своего турне по региону, об этом 9 сентября сообщает Reuters.

Предполагается, что он посетит Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), а также Оман.

Напомним, ранее глава японского правительства заявил, что планирует направить в регион военно-морской флот страны для обеспечения безопасности плавания коммерческих судов.

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