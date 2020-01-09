Пекин, , 11:54 — REGNUM Односторонний выход США из ядерной сделки с Ираном является главной причиной кризиса вокруг последней. Об этом 9 января заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Оказание максимального давления на Иран и препятствование выполнению соглашения другими сторонами является главной причина кризиса вокруг ядерной сделки Ирана СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий — ред.)», — сказал официальный представитель китайского МИД.

Также он указал, что односторонний выход США из СВПД, по его мнению — это пренебрежение со стороны последних международным правом и международными обязательствами.

Кроме этого, Гэн Шуан добавил, что эскалация ближневосточной ситуации — это серьёзный вызов для СВПД и отметил, что международное сообщество должно, исходя из долгосрочной перспективы, твёрдо выступать в защиту СВПД и оказывать содействие смягчению ближневосточной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что предложения США о возможности сотрудничества с Ираном являются бессмысленными, пока действуют американские антииранские санкции.