Джакарта, 9 января 2020, 11:38 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что проведет координационную встречу для обсуждения последних событий в Ираке и Иране, сообщает Sindonews.
«Мы проведем координационное совещание с нашими послами в Тегеране и Багдаде, а также с нашими постоянными представителями в Новом Йорке», — заявила Ретно Марсуди в Джакарте.
Глава МИД Индонезии отметила, что обеспокоенность государства была передана властям США и Ирану в надежде, что все заинтересованные стороны смогут сдержаться, чтобы не было обострения ситуации.
Ретно Марсуди также попросила граждан Индонезии за границей немедленно связаться с посольством или генеральным консульством Индонезии, если потребуется помощь.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди заявила, что государство будет продолжать защищать Палестину, а также содействовать мирному процессу в Афганистане.
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