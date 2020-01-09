Джакарта, , 11:38 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что проведет координационную встречу для обсуждения последних событий в Ираке и Иране, сообщает Sindonews.

«Мы проведем координационное совещание с нашими послами в Тегеране и Багдаде, а также с нашими постоянными представителями в Новом Йорке», — заявила Ретно Марсуди в Джакарте.

Глава МИД Индонезии отметила, что обеспокоенность государства была передана властям США и Ирану в надежде, что все заинтересованные стороны смогут сдержаться, чтобы не было обострения ситуации.

Ретно Марсуди также попросила граждан Индонезии за границей немедленно связаться с посольством или генеральным консульством Индонезии, если потребуется помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди заявила, что государство будет продолжать защищать Палестину, а также содействовать мирному процессу в Афганистане.

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