Нью-Дели, , 11:31 — REGNUM Дипломаты из ряда стран, в числе которых Австралия, Афганистан, страны Евросоюза, отказались от посещения индийского Кашмира, сославшись на вопросы безопасности. Об этом 9 января сообщает Geo TV.

По данным журналистов, приглашение поступило от правительства Индии, его получили представители 17 стран, цель визита — оценка обстановки в регионе.

Напомним, 24 августа 2019 года власти Индии приняли решение ограничить статус штата Джамму и Кашмир, что вызвало бурю возмущения в регионе. Позднее в регионе был введен режим комендантского часа.

Тем не менее, власти страны допускают в регион международных наблюдателей, стремясь продемонстрировать его открытость и соблюдение здесь основных прав и свобод человека.

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