Киев, 9 января 2020, 11:25 — REGNUM В результате запуска газопровода «Турецкий поток» из России в Турцию, транзит газа через Украину только в 2020 году снизится на 15 млрд кубических метров, заявил исполнительный директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон 8 января на своей странице в социальной сети Facebook.
Макогон отметил, что Украина ищет новые возможности для транзита газа на базе Трансбалканского газопровода.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президенты России и Турции провели в Стамбуле церемонию открытия газопровод «Турецкий поток».
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Отметим, «Турецкий поток» состоит из двух ниток и имеет общую мощность 31,5 миллиарда кубических метров.