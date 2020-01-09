Киев, , 11:25 — REGNUM В результате запуска газопровода «Турецкий поток» из России в Турцию, транзит газа через Украину только в 2020 году снизится на 15 млрд кубических метров, заявил исполнительный директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон 8 января на своей странице в социальной сети Facebook.

«К сожалению, мы не смогли его остановить. Мы уже ощутили его влияние. Транзит газа через Украину в Балканском направлении с 1 января 2020 года осуществляется только для нужд Румынии и Молдавии. Болгария, Турция и другие страны в этом регионе уже не получают газ через Украину», — рассказал он.

Макогон отметил, что Украина ищет новые возможности для транзита газа на базе Трансбалканского газопровода.

«Мы… добились создания на его базе нового коридора для поставок газа на Украину из Болгарии, Турции и Греции в объёме до 15,8 млн куб. метров в сутки. Рассчитываем на тестовые поставки уже в январе», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президенты России и Турции провели в Стамбуле церемонию открытия газопровод «Турецкий поток».

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Отметим, «Турецкий поток» состоит из двух ниток и имеет общую мощность 31,5 миллиарда кубических метров.