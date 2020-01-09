Джакарта, , 11:12 — REGNUM Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди заявила, что государство будет продолжать защищать Палестину, а также содействовать мирному процессу в Афганистане, сообщает Sindonews.

«Индонезия будет продолжать защищать Палестину. Индонезия осознает, что путь вперед будет крутым и все более трудным», — заявила Ретно Марсуди в своем заявлении в Джакарте.

Усилия Индонезии по оказанию помощи Афганистану в достижении мира также будут продолжаться.

«Кроме того, Индонезия будет продолжать бороться за интересы уммы в различных частях мира. В 2020 году Индонезия выдвинет свою кандидатуру в качестве члена Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) на период 2021—2023 годов», — отметила Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Индонезии в Тегеране Октавино Алимудин заявил, что страна готова эвакуировать граждан Индонезии, проживающих в Иране.

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