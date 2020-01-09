Ярославль, , 11:08 — REGNUM Бывший начальник управления ГИБДД по Ярославской области Андрей Сироткин стал заместителем начальника департамента транспорта Ярославской области. Эту информацию сам Сироткин подтвердил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Андрей Сироткин

На работу в правительство региона Андрей Сироткин вышел еще 31 декабря. О его отставке с поста руководителя инспекции в УМВД России по Ярославской области официально сообщили 2 января. До этого Сироткин долгое время находился в отпуске. Новый руководитель ГИБДД пока не назначен.

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