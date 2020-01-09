Сеул, , 11:06 — REGNUM Обстановке на Корейском полуострове и на Ближнем Востоке будут посвящены переговоры министра иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва и госсекретаря США Майкла Помпео, которые пройдут в Сан-Франциско 14 января. Об этом заявил 9 января на регулярном брифинге представитель южнокорейского МИД Ким Ин Чхоль.

Он отметил, что министр и госсекретарь намерены дать оценку ситуации, связанной с усилиями по ядерному разоружению и установлению мира на Корейском полуострове, а также развитию отношений Сеула и Вашингтона. Запланирован обмен мнениями по региональным и международным проблемам, включая обострение на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, очередной виток напряжённости на Ближнем Востоке связан с уничтожением американской стороной иранского генерала Касема Сулеймани. Иран ответил США ракетным ударом по базам в Ираке, на которых присутствуют американские военные.