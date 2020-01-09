Вашингтон, , 11:07 — REGNUM

Власти США в своих комментариях демонстрируют понимание того факта, что Ирану в сложившейся конфликтной ситуации необходимо было сохранить лицо — но в тех же комментариях она стараются лишить Тегеран этого же «лица», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 9 января, комментируя сообщения о «намеренно неточном» ответном ударе Ирана по американской военной базе.

Ранее Washington Post со ссылкой на заявления высокопоставленного представителя администрации США сообщила, что ответный удар Ирана по военной базе США в Ираке специально был нанесен таким образом, чтобы минимизировать число пострадавших военных: Иран таким образом «сохранил лицо», а обе стороны при этом отступили от порога войны.

« Американцы в своём репертуаре: они вроде бы с пониманием говорят о том, что Тегерану в нынешней конфликтной ситуации необходимо было сохранить лицо, и одновременно стараются лишить его этого лица. Если при таком шуме и возмущении по поводу убийства Касема Сулеймани внутри Ирана Тегеран всё же хотел нанести минимум ущерба США, то какое же это «лицо»?

Одновременно тот представитель администрации США, которого цитирует The Washington Post, невольно отдаёт должное мудрости иранского руководства: отступить от края войны, как он считает, стороны смогли только благодаря подходу иранского руководства.