Волгоград, , 10:56 — REGNUM Законность демонтажа композиции «Серп и молот» в Волгограде просят проверить в региональном отделении «Коммунистической партии Коммунисты России», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Представители партии подали соответствующее заявление в прокуратуру области.

27 декабря на улице Калинина демонтировали памятник. По сообщению мэрии Волгограда, композицию увезли на реставрацию, сейчас «Серп и молот» находится на базе предприятия МБУ ЖКХ Ворошиловского района. «Коммунисты России» считают, что в обстоятельствах и законности демонтажа композиции должна разобраться прокуратура.

Виталий Осадчий. «У нас нет уверенности, что именно на реставрацию снят этот памятник. И мы обещаем, что в ближайшее время примем все меры, чтобы этот памятник был восстановлен», — заявил секретарь Волгоградского отделения «Коммунистической партии Коммунисты России»

Композицию «Серп и молот» установили в Ворошиловском районе Волгограда около остановки «Площадь Чекистов» в 1967 году.