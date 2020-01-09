* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Багдад, , 10:52 — REGNUM Депутат иракского парламента Джаван Рожбаяни негативно оценил приостановку спецопераций против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) коалицией, возглавляемой США. Об этом 9 января сообщает Kurdistan24.

Депутат курдской фракции отметил, что прекращение борьбы с терроризмом на спорных территориях негативно скажется на безопасности этих районов.

«Решение приостановить операцию против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) негативно повлияет на районы, оспариваемые между Багдадом и Иракским Курдистаном», — отметил парламентарий.

Напомним, коалиция, возглавляемая США, приняла решение прекратить операции против террористов после того, как парламент Ирака постановил покинуть иностранным военным территорию страны.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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