Ташкент, , 10:46 — REGNUM В Узбекистане с особой озабоченностью воспринимают происходящие события на Ближнем Востоке, непосредственно примыкающем к Туркестану, говорится в сообщении МИД Узбекистана.

«Дальнейшее обострение военно-политической обстановки может привести к многочисленным человеческим жертвам и масштабной гуманитарной катастрофе, разрушит жизненно важные экономические связи и коммуникации, нанесет непоправимый ущерб региональной и глобальной безопасности», говорится в документе.

В заявлении отмечается, что узбекская сторона выступает за проявление максимальной сдержанности и призывает вовлеченные в противостояние стороны к принятию политико-дипломатических мер для снижения напряженности и нормализации ситуации в регионе.

Сегодня постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что его страна закончила мстить за убийство генерала Касема Сулеймани и не предпримет новых военных акций при отсутствии агрессии со стороны США.

Постпред Ирана подчеркнул, что его страна реализовала своё право на самооборону, действуя исключительно в соответствии с Уставом ООН, статьёй 51. При этом Тахт-Раванчи предупредил, что в случае агрессивных действий США «у Ирана не будет другого пути, кроме ответа».