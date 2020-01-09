Киев, , 10:47 — REGNUM С призывом помочь в расследовании катастрофы авиалайнера Boeing737 в Иране, принадлежавшего «Международным авиалиниям Украины», обратился к Канаде президент Украины Владимир Зеленский. Его обращение 9 января размещено на сайте украинского президента.

«Призываю и международное сообщество, в частности Канаду, присоединиться к расследованию обстоятельств авиакатастрофы», — заявил в своём сообщении Зеленский.

Также он указал, что расследование обстоятельств произошедшей авиакатастрофы будет проводиться комиссией, которую создала Организация гражданской авиации Ирана, и подчеркнул, что установление причин гибели украинского самолета в аэропорту Тегерана является приоритетным для Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что от экипажа разбившегося в аэропорту Тегерана лайнера Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» не поступало никаких сообщений о внештатных ситуациях.