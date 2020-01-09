Тбилиси, , 10:54 — REGNUM Проблему с нехваткой воды на горнолыжных курортах Грузии нужно было предвидеть и решать заблаговременно. Такое заявление сделал премьер-министр Грузии Георгий Гахария 8 января на заседании правительства, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Этого не должно было произойти, несмотря на то, что сегодня мы точно знаем, что причины были как объективные, так и субъективные», — сказал Гахария.

Он подчеркнул, что решать проблему с нехваткой воды надо было превентивно, а не после ее обострения. Премьер-министр отметил, что проблема является системной и распорядился разработать меры для того, чтобы в следующие сезоны подобное не повторялось.

Стоит отметить, что перебои воды на горнолыжных курортах в Гудаури и в Бакуриани начались в новогодние праздники. Проблема до сих пор полностью не решена.

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