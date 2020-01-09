Тегеран, , 10:34 — REGNUM Посол Индонезии в Тегеране Октавино Алимудин заявил, что страна готова эвакуировать граждан Индонезии, проживающих в Иране, сообщает Sindonews.

По его словам, внимание посольства Индонезии в Тегеране приковано к гражданам страны, проживающим в приграничном с Ираком районе, большинство из которых живут в Тегеране и его окрестностях.

«Большинство индонезийских граждан в Иране — студенты, многие из которых живут в университетских кампусах», — заявил посол.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 8 января две американские военные базы были атакованы иранскими ракетами.