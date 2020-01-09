Пекин, , 10:34 — REGNUM Китай направит в США с 13 по 15 января текущего года делегацию во главе с вице-премьером страны Лю Хэ, которая должна будет подписать соглашение о торговой сделке между двумя странами. Об этом 9 января сообщил на пресс-конференции официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

«По приглашению правительства США член Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР, глава делегации Китая на торговых переговорах с США Лю Хэ с 13 по 15 января посетит Вашингтон и подпишет первую фазу торгового соглашения с США», — сказал Гао Фэн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство США запретило экспортировать программное обеспечение для искусственного интеллекта, предназначенное для геолокации и определения целей, находящихся на территории Соединенных Штатов.