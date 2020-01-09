Тегеран,
9 января 2020, 10:29 — REGNUM
Иранские военные, судя по имеющимся данным, действительно наносили прицельные удары по ангарам с техникой, а не по казармам американской базы в Ираке, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян в четверг, 9 января, комментируя сообщения о «намеренно неточном» ответном ударе Ирана.
Ранее Washington Post со ссылкой на заявления высокопоставленного представителя администрации США сообщила, что ответный удар Ирана по военной базе США в Ираке специально был нанесен таким образом, чтобы минимизировать число пострадавших военных: Иран таким образом «сохранил лицо», а обе стороны отступили от порога войны.
«Спутниковые снимки, демонстрирующие результаты иранского ракетного удара, вполне подтверждают версию, что иранские военные целились именно по ангарам с авиационной техникой, а не по тем же казармам, что привело бы к серьезным человеческим жертвам.
Отдельно надо отметить, что иранские баллистические ракеты малой дальности показали себя очень точным оружием. Таким образом была продемонстрирована принципиальная возможность наносить высокоточные удары по любым целям в граничащих с Ираном государствах.
Что же касается того, что Иран предупредил Ирак о плане ракетного удара, то это действительно могло быть сделано с целью оповестить и американцев. Примерно так США предупреждали российские войска перед двумя ракетными ударами по Сирии. Тогда российские военные успевали оповестить сирийцев, и жертв также не было«, — отметил Леонид Нерсисян.