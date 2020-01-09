Тегеран, , 10:29 — REGNUM

Иранские военные, судя по имеющимся данным, действительно наносили прицельные удары по ангарам с техникой, а не по казармам американской базы в Ираке, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян в четверг, 9 января, комментируя сообщения о «намеренно неточном» ответном ударе Ирана.

Ранее Washington Post со ссылкой на заявления высокопоставленного представителя администрации США сообщила, что ответный удар Ирана по военной базе США в Ираке специально был нанесен таким образом, чтобы минимизировать число пострадавших военных: Иран таким образом «сохранил лицо», а обе стороны отступили от порога войны.

« Спутниковые снимки, демонстрирующие результаты иранского ракетного удара , вполне подтверждают версию, что иранские военные целились именно по ангарам с авиационной техникой, а не по тем же казармам, что привело бы к серьезным человеческим жертвам.

Отдельно надо отметить, что иранские баллистические ракеты малой дальности показали себя очень точным оружием . Т аким образом была продемонстрирована принципиальная возможность наносить высокоточные удары по любым целям в граничащих с Ираном государствах.