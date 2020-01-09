Джакарта, , 09:58 — REGNUM В министерстве иностранных дел Индонезии подтвердили, что индонезийских граждан не было на борту упавшего в Иране самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», сообщает Sindonews.

«Мы проверили, и индонезийских граждан нет», — заявил глава отдела МИД Индонезии по защите граждан и юридических лиц Джудха Нуграха в Джакарте.

Кроме того, министерство иностранных дел Индонезии также призвало индонезийских граждан в Иране и Ираке быть осторожными в связи с ситуацией в области безопасности.

«Обращая внимание на политическую ситуацию в Иране, Ираке и прилегающих районах, гражданам Индонезии рекомендуется поддерживать тесную связь с ближайшим представительством Индонезии», — говорится в заявлении МИД страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД Франции выразили соболезнования в связи с крушением самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране.

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