Тбилиси, , 09:54 — REGNUM Первая десятка так называемого «черного списка», который готовит оппозиция в Грузии, будет известна в скором времени. Об этом журналистам рассказал представитель молодой партии «Лело для Грузии» Кахи Кожоридзе, сообщает 8 января Первый канал грузинского телевидения.

По словам оппозиционера, в «черный список» будут включены политики, которых подозревают в «фальсификации правосудия», а также судьи, сотрудники прокуратуры и следователи, которые, по мнению оппозиционных сил, участвовали в «политическом использовании правосудия».

Первая десятка списка, как сообщил Кожоридзе, будет готова в ближайшие дни. Он уверен, что после смены власти данным лицам придется, как минимум, уйти в отставку.

Напомним, о создании партии «Лело для Грузии» было объявлено на учредительном съезде в Тбилиси, который прошел 22 декабря. Лидеры новой партии, крупные банкиры Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе ранее входили в правящую партию «Грузинская мечта», но затем вышли из нее после того, как в их отношении было возбуждено уголовное дело по отмыванию денег.