Багдад, , 09:49 — REGNUM Влиятельный шиитский проповедник Ирака Муктада ас-Садр призвал шиитские ополчения отказаться от боевых действий против США, об этом 8 января сообщает Reuters.

«Я призывают иракских ополченцев к терпению. Не следует начинать боевые действия до тех пор, пока не будут исчерпаны все политические методы борьбы», — приводит слова проповедника агентство.

Тем не менее ас-Садр остался верен своим взглядам относительно того, что иностранные военные должны покинуть территорию Ирака, а в стране должен быть скорее назначен новый премьер-министр.

Напомним, ранее религиозный проповедник в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани призвал возродить «Армию Махди», которая ранее сражалась с американскими интервентами.

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