Париж, , 09:28 — REGNUM Бывший президент Франции Франсуа Олланд высказал свое мнение о проекте пенсионной реформы исполнительной власти, сообщает Le Figaro.

«Мы должны отказаться от ключевого возраста для получения полной пенсии, это то, о чем просят профсоюзы и большая часть парламентариев», — заявил журналистам бывший глава государства.

«Упрямство в этом вопросе, на мой взгляд, опасно», — отметил Франсуа Олланд.

Ранее власти Франции приняли решение поднять ключевой возраст для получения полной пенсии во Франции до 64 лет. В то время как жители страны смогут выйти на пенсию в 62 года.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Франции Франсуа Олланд защитил систему выплаты пенсий в стране и призвал правительство к открытому обсуждению вопроса.

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