Москва, , 09:34 — REGNUM Американский президент Дональд Трамп — бизнесмен, а не воин. Методом войны он считает санкции, написал телеведущий Владимир Соловьёв в своем Telegram-канале, комментируя решение главы США ввести новые ограничения против Ирана.

По словам Соловьёва, Трамп прагматичен и не столь эмоционален, как может показаться.

«Прямому военному столкновению он предпочитает удавку экономических санкций», — написал телеведущий.

Он напомнил, что американский закон о противодействии противникам посредством санкций (CAATSA) включает не только Иран и КНДР, но и Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп, обращаясь к нации, заявил, что за иранским ударом по базам США в Ираке не последует военного конфликта. Разногласия будут решаться иным путём.

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