Дейр-эз-Зор, Сирия, , 09:23 — REGNUM Российские военнослужащие договорились с военными США об открытии пункта пропуска Сальхиях в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, об этом журналистам рассказал начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Сергей Жмурин.

По его словам, от дома были отрезаны десятки жителей, которые хотят вернуться и отремонтировать свои дома. Открытие гуманитарного коридора должно решить эти проблемы, и люди вернутся к мирной жизни.

Несколько месяцев американские военные держали данный пункт пропуска закрытым, из-за чего несколько десятков семей были заблокированы в восточной части Дейр-эз-Зора и не могли вернуться домой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин заявил, что в Дамаске может появиться филиал оного из российских вузов и, возможно, это будет филиала Московского государственного университета. По его словам, площадка для строительства вуза была предоставлена лично президентом Сирии Башаром Асадом.

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