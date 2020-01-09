Псков, , 09:21 — REGNUM В структуре аппарата администрации Псковской области образовано управление проектной деятельности. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такое решение принял губернатор региона Михаил Ведерников в конце декабря 2019 года, о чём он сообщил в своём аккаунте в Instagram.

Управление возглавила Ольга Татаринова, ранее занимавшая пост заместителя председателя областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике и руководившая региональным проектным офисом.

Ведерников подчеркнул, что новое управление будет подчиняться непосредственно губернатору.

Среди основных задач управление — методическое руководство и координация деятельности органов исполнительной власти региона и местного самоуправления по реализации национальных проектов.

Михаил Ведерников отметил, что по итогам первого года реализации национальных проектов регион вышел на 94,4% исполнения. Он назвал это неплохим результатом, «с учётом того, что некоторые сферы перестраивали с нуля».