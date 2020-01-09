Амстердам, , 09:16 — REGNUM В Министерстве обороны Нидерланды изучают возможность переброски голландского воинского контингента в Ираке, в связи с обострившейся обстановкой в этой стране. Как заявили в министерстве, перевод голландских военных в другие части Ирака, из соображений безопасности, представляется реальной возможностью.

Ранее стало известно, что временно приостановлена деятельность нидерландской учебной миссии в Северном Ираке. Кроме того, временно приостановлена подготовка военными Нидерландов иракских спецназовцев в Багдаде.

В настоящее время в Ираке находится около 50 военных Нидерландов, 40 из которых находятся в северном городе Эрбиль, а 10 — в Багдаде. Предполагается, что основная часть их в случае необходимости будет переброшена в другие части Ирака.