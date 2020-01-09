Москва, , 09:12 — REGNUM В Дамаске может появиться филиал оного из российских вузов и, возможно, это будет филиала МГУ. Об этом 9 января сообщил руководитель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин.

По словам Степашина, слова которого приводят «Известия», площадка для строительства вуза была предоставлена лично президентом Сирии Башаром Асадом.

Также он объяснил, что вначале на этом участке планировалось строительство русской школы, однако ИППО отказалось от данной идеи и вместо этого восстановило уже существующую школу на окраине сирийской столицы.

«Сирийцы заинтересованы в строительстве российского высшего учебного заведения», — подчеркнул Степашин и напомнил, что Россия никогда не имела в Сирии своих вузов, там были французские, американские и английские.

«Надо думать, может быть, об открытии в стране филиала одного из наших ведущих вузов — МГУ, как это сделано в КНР. С ректором МГУ Виктором Садовничим я на эту тему говорил — он также член нашего общества ‑ и он идею поддержал», — заявил руководитель ИППО.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января стало известно, что американские войска покинули две свои военные базы на северо-востоке Сирийской Арабской Республики и перемещаются в сторону Ирака.