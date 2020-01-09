Вашингтон, , 09:08 — REGNUM Соединенные Штаты не устанавливали общих санкций в отношении стран, которые планируют приобрести российские зенитные ракетные системы С-400, заявили в Государственном департаменте США.

«Были сообщения, большинство из них не из США, что есть полный запрет (от администрации США на приобретение С-400 другими странами). Такого нет», — сказал представитель Госдепа высокого ранга на брифинге.

По его словам, Конгресс США никогда такого не решал, как и администрация.

Как сообщало ИА REGNUM, США выступали категорически против того, чтобы Турция, которая является членов НАТО, закупала у России С-400. Но Анкара сделала это, заявив, что это вынужденный шаг, поскольку партнеры по НАТО отказались продавать Турции современные зенитно-ракетные комплексы.

В декабре президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год, документ предполагает санкции против Турции.

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