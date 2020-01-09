Париж, , 09:00 — REGNUM В министерстве иностранных дел Франции выразили соболезнования в связи с крушением самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Мы с волнением узнали о крушении в Иране украинского самолета, направлявшегося из Тегеран в Киев, в результате которого погибли все пассажиры и экипаж», — говорится в заявлении МИД Франции.

Париж выражает свои соболезнования семьям погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, крушение украинского самолета Boeing 737 произошло 8 января после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолета находились 176 человек. Никто не выжил.

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