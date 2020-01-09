Владикавказ, , 08:59 — REGNUM В Северной Осетии начались первые в 2019 году военные полевые занятия мотострелков Южного военного округа. В них участвуют около 1500 военнослужащих, задействовано свыше 200 единиц военной техники, сообщили 8 января в округе.

Мотострелки и танкисты проследовали маршем в составе механизированных колонн в район учений на полигон «Тарское». Здесь будут вестись стрельбы на дальность до четырех километров, в том числе из орудий танков Т-90, минометов «Сани», самоходных 152-мм гаубиц «Мста-С», реактивных систем залпового огня «Град».

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Как сообщало ИА REGNUM, в последние дни 2019 года на общевойсковом полигоне «Тарское» в Северной Осетии прошли боевые стрельбы с участием около 500 военнослужащих. Мотострелки Южного военного округа отрабатывали задачи с помощью вооружения танков Т-90, боевых машин пехоты БМП-3, автоматических гранатомётов АГС-17, ручных гранатомётов РПГ-7В, а также штатного вооружения.