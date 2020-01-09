Донецк, , 09:05 — REGNUM К 1 января 2022 года зарплаты и пенсии работников бюджетной сферы и госслужащих ДНР сравняются с аналогичными показателями Ростовской области России, заявил глава республики Денис Пушилин, сообщил 9 января официальный сайт главы ДНР.

«Повышение будет производиться в три этапа: с 1 января 2021 года; с 1 июля 2021 года; с 1 января 2022 года. В каждый из этапов пенсионные выплаты будут увеличиваться в среднем на 20%, заработные платы работников бюджетной сферы — на 28%, а государственных служащих — на 18%», — рассказал он.

Пушилин добавил, что власти ДНР приложат все усилия, чтобы довести зарплаты шахтёров и металлургов до сопоставимого с РФ уровня.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Пушилин анонсировал поэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР до уровня смежных регионов России.

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