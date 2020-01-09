Донецк, 9 января 2020, 09:05 — REGNUM К 1 января 2022 года зарплаты и пенсии работников бюджетной сферы и госслужащих ДНР сравняются с аналогичными показателями Ростовской области России, заявил глава республики Денис Пушилин, сообщил 9 января официальный сайт главы ДНР.
Пушилин добавил, что власти ДНР приложат все усилия, чтобы довести зарплаты шахтёров и металлургов до сопоставимого с РФ уровня.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Пушилин анонсировал поэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР до уровня смежных регионов России.
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