Анкара, , 09:00 — REGNUM Четверо военнослужащих Турции погибли во время спецоперации на севере Сирии, об этом 8 января сообщает Anadolu Ajansi.

По данным министерства обороны страны, приводимым изданием, гибель произошла во время подрыва заминированного автомобиля на одном из блокпостов в зоне операции «Источник мира».

Напомним, 9 октября 2019 года вооруженные силы Турции вторглись на территорию Сирии под предлогом борьбы с терроризмом, воспользовавшись выводом из региона американских военных.

Целью Анкары является обеспечение безопасности на своей границе, которой угрожают сирийские курды.

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