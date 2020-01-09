Эрбиль, Ирак, , 08:53 — REGNUM Власти Великобритании поблагодарили правительство Иракского Курдистана за усилия по ослаблению напряженности в Ираке в связи с обострением отношений между США и Ираном, об этом 9 января сообщает Kurdistan.ru.

Государственный министр Соединенного Королевства по вопросам Ближнего Востока и Северной Африки Эндрю Меррисон провел телефонные переговоры с премьер-министром курдской автономии, в которых также заявил о приверженности стабильности и суверенитету Ирака.

Как передавало ИА REGNUM, напряженность в регионе и в Ираке в частности возросла после того, как 3 января вооруженные силы США убили высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани.

Позднее, 8 января, военные Ирана выпустили десятки ракет по американским базам в Ираке, в том числе по военной базе в Эрбиле — столице Иракского Курдистана.

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