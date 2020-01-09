Вашингтон, , 08:48 — REGNUM Правительство Ирака настроено против выполнения резолюции парламента, касающейся вывода иностранных войск из страны, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Госдепа США.

«Могу предположить, что на сегодня ни один человек в правительстве Ирака не захочет этого», — сказал представитель Госдепа на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января иракский парламент после авиаударов США на территории страны принял на экстренном заседании резолюцию, в которой обязал правительство Ирака выдворить иностранные силы из республики и «прекратить работу в рамках соглашения по безопасности» с международной антитеррористической коалицией.

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