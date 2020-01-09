Вашингтон, , 08:47 — REGNUM Иран сознательно произвёл ракетные удары по базам США в Ираке, чтобы пострадало как можно меньше американских военнослужащих, сообщает газета The Washington Post.

Представитель Белого дома высокого ранга заявил изданию, что такой шаг Тегерана дал возможность ему сохранить лицо, а «обеим сторонам отступить от края войны». Как сообщил чиновник, в администрации США ещё днём 7 января знали объекты, по которым Иран может провести ракетный удар. Эти данные США получили от властей Ирака за несколько часов до обстрела.

Ранее телеканал CNN сообщал, что Ирак предоставил США список потенциальных объектов атаки, получив эти данные от Ирана.

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