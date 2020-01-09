Тегеран, , 08:48 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф отменил своё участие во встречах на полях заседания Совета Безопасности ООН по причине невыдачи ему США визы. Об этом 9 января сообщил пресс-секретарь иранского постпредства при ООН Алиреза Мирюсефи.

«К сожалению, администрация США, несмотря на свои обязательства в рамках соглашения ООН с принимающей стороной от 1947 года, не выдали визу министру иностранных дел Зарифу для участия в заседании СБ ООН завтра», — приводит РИА Новости текст письма Мирюсефи.

Также он отметил, что в связи с данным обстоятельством глава иранского МИД не примет участия в заседании Совета Безопасности, который посвящен важности соблюдения устава ООН, и, соответственно, не будет проводить ранее запланированные встречи на полях данного заседания.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января госсекретарь США Майкл Помпео рассказал, что в вопросе выдачи виз США намерены действовать согласно своих обязательств перед ООН.