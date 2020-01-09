Тегеран, , 08:45 — REGNUM Версии того, что украинский самолёт Boeing в Иране мог быть поражён ракетой, являются «психологической войной», которую ведёт США, заявил представитель Вооружённых сил Ирана, бригадный генерал Абольфазл Шекарчи, сообщило 8 января агентство Fars.

Он обвинил США в распространении «абсолютно ложных» и «смешных» слухов касательно причин авиакатастрофы.

Напомним, 8 января вскоре после вылета из Тегерана упал украинский самолёт Boeing 737. Все, кто находились в самолёте, погибли.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил траур в связи с авиакатастрофой, а также направил группу украинских специалистов в Иран для проведения расследования аварии.

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