Вашингтон, , 08:47 — REGNUM Более десяти раз Иран атаковал позиции американских военных с сентября 2019 года, не считая недавние удары в Ираке. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.

В ведомстве уточнили, что речь идёт о нападениях Ирана или поддерживаемых им группировок. Таких случаев было четырнадцать.

Как сообщало ИА REGNUM, резкое обострение обстановки на Ближнем Востоке произошло после гибели командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Он был уничтожен ударом США в ночь на 3 января. Ответом стал обстрел Ираном американских военных баз в Ираке.

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