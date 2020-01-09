Нью-Йорк, США, , 08:38 — REGNUM Тегеран готов к перегревам с Вашингтоном по аспектам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) ядерной программы Ирана только в том случае, если США вернуться в указанное соглашение. Об этом 9 января заявил постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

«Для США лучше вернуться в СВПД и вернуться к переговорам», — заявил в интервью ТАСС Тахт-Раванчи.

Также он отметил, что в случае возвращение США в СВПД и выполнения ими условий сделки, возможно, по мнению постпреда Ирана, проведение дискуссий в формате 5+1, то есть пять постоянных членов СБ ООН и Германия, которые проводят с Ираном переговоры.

«США не в том положении, чтобы диктовать свою волю другим», — указал дипломат и напомнил, что Вашингтон вышел из СВПД полтора года назад, а в настоящее время наказывает оставшиеся в нем страны.

«США должны сменить свою позицию и выполнять свои обязательства», — подчеркнул Маджид Тахт-Раванчи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент США Майкл Пенс рассказал, что Иран отдал распоряжение группировкам, которые он курирует, прекратить действия против американцев.