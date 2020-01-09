Лондон, , 08:31 — REGNUM Герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на их странице в Instagram.

Отмечается, что принц Гарри и Меган Маркл намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать королеву Елизавету II. По их словам, они хотят проживать как в Британии, так и в Северной Америке.

Таким образом, это позволит им воспитать сына с благодарностью за королевскую традицию и даст семье возможность сосредоточиться на запуске новой благотворительной организации, детали которой не уточняются, говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл подали в суд на таблоид Mail on Sunday за публикацию личного письма Маркл к своему отцу. Принц в связи с этим выразил сожаление, что его супруга стала объектом травли со стороны британских журналистов.

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