Вашингтон, 9 января 2020, 08:32 — REGNUM США рассматривают несколько вероятных сроков поставки на Украину противотанковых ракетных комплексов Javelin, заявил представитель Госдепа США 9 января на брифинге, сообщает ТАСС.
Он рассказал, что Госдеп завершил обязательную процедуру уведомления Конгресса США касательно поставок оружия.
Напомним, 26 декабря 2019 года Украина и США заключили договор поставки второй партии американских противотанковых комплексов Javelin.
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