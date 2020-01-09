Вашингтон, , 08:32 — REGNUM США рассматривают несколько вероятных сроков поставки на Украину противотанковых ракетных комплексов Javelin, заявил представитель Госдепа США 9 января на брифинге, сообщает ТАСС.

Он рассказал, что Госдеп завершил обязательную процедуру уведомления Конгресса США касательно поставок оружия.

«Я бы не хотел предугадывать сроки поставок сейчас, но скажу, что, когда мы обсуждаем даты, есть несколько окон», — сообщил чиновник.

Напомним, 26 декабря 2019 года Украина и США заключили договор поставки второй партии американских противотанковых комплексов Javelin.

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