Москва, 9 января 2020, 08:24 — REGNUM Президент России Владимир Путин проведёт переговоры с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Встреча состоится 11 января в Москве, сообщается на сайте Кремля.
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Путин и Меркель обсудят эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате авиаудара США по аэропорту Багдада 3 января, ситуацию в Сирии и другие актуальные вопросы.
Также лидеры двух стран рассмотрят проблематика урегулирования конфликта на Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отверг связь между визитом канцлера Германии Ангелы Меркель в Россию и убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
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