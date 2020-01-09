Улан-Удэ, , 08:20 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов рекомендовал секретарю политсовета бурятского отделения «Единой России» Баиру Жамбалову временно приостановить свои полномочия. Об этом написал на своей странице в «Фейсбук» руководитель администрации главы республики Баир Цыренов.

По его словам, секретарю предлагается отойти на время расследования обстоятельств смертельного ДТП в Прибайкальском районе, где погибла 17-летняя девушка. Напомним, виновником предположительно является бизнесмен Галуст Пилосян.

Как сообщало ИА REGNUM, совершив наезд на большой скорости, водитель скрылся с места происшествия, оставив девушку умирать на дороге. Однако спустя несколько часов он явился в полицию. В СКР сообщили, что предприниматель ехал на машине своего знакомого. По данным СМИ, этим знакомым был Баир Жамбалов.

Подробнее:

Водитель внедорожника в Бурятии насмерть сбил несовершеннолетнюю девушку

СМИ: девушку сбили насмерть на машине лидера бурятских единороссов