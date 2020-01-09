Киев, , 08:23 — REGNUM 9 января на Украине объявлен днём траура в связи с авиакатастрофой в Иране, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении, опубликованном на официальном telegram-канале.

Он перечислил имена 11 граждан Украины, погибших при крушении самолёта Boeing 737, и выразил соболезнования семьям всех жертв авиакатастрофы.

Зеленский рассказал, что причины авиакатастрофы установит специальная международная комиссия, в состав которой войдут представители Украины.

«В Иран в составе специальной поисковой группы… уже прибыли 45 наших специалистов, в частности из государственной авиационной службы, Национального бюро расследования авиационных событий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и представители МАУ (Международных авиалиний Украины — ИА REGNUM). Через два часа они отправятся на место катастрофы».

В Тегеран также прибыли представители Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), СБУ, министерств внутренних и иностранных дел, минобороны и других ведомств Украины.

Зеленский анонсировал проведение разговора с президентом Ирана Хасаном Рухани и призвал международное сообщество, в частности Канаду, присоединиться к расследованию авиакатастрофы украинского самолёта в небе Ирана.

«Также на Украине будут проведены внеплановые проверки состояния безопасности полётов МАУ и других отечественных авиакомпаний», — подчеркнул президент Украины.

До конца расследования украинским самолётам запрещено летать в Иран и Ирак.

Зеленский призвал не распространять различные версии, теории, домыслы и непроверенную информацию относительно катастрофы.

«Это не тема для лайков, и хайпа в социальных сетях», — подытожил Зеленский.

Как передавало ИА REGNUM, 8 января вскоре после взлёта из международного аэропорта Тегерана потерпел крушение украинский Boeing 737. Погибли 167 пассажиров и члены экипажа. По версии западных спецслужб, причиной гибели лайнера могла стать техническая неисправность.

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