Вашингтон, , 08:29 — REGNUM Иран запустил по американским военным базам в Ираке 16 баллистических ракет, как минимум из трех разных точек, и 12 из них достигли цели. Об этом 9 января Пентагона Марк Эспер, его слова передаёт агентство Reuters.

Также он уточнил, что 11 ракет, из числа достигших цели, попали в авиабазу Айн аль-Асад и ещё одна — в базу в Эрбиле.

Кроме этого, он указал, что от попаданий ракет был повреждён вертолёт, площадки для парковки и палатки. При этом он подчеркнул, что американские военные сохраняют боевую готовность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенатор-республиканец Рэнд Пол заявил, что администрация президента США Дональда Трампа не предоставила информации, доказывающей необходимость убийства генерала Касема Сулеймани.