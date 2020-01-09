Сеул, , 08:19 — REGNUM В связи с обострением отношений между США и Ираном МИД Южной Кореи повысил уровень опасности при посещении Ирана. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

Согласно опубликованным данным, министерство иностранных дел призвало граждан Южной Кореи воздержаться от поездок в Тегеран и другие города Ирана, а также покинуть три страны Персидского залива, среди которых Ирак и Турция.

«Мы продолжим следить за ситуацией на Ближнем Востоке, а также прилагать усилия для обеспечения безопасности граждан нашей страны», — сообщили в министерстве.

Отметим, что в Южной Корее существует четыре уровня опасности: «синий» — призыв проявить осторожность, «жёлтый» — рекомендация о воздержании от поездки, «красный» — призыв покинуть страну, «черный» — запрет на посещение.

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