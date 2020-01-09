Москва, , 08:22 — REGNUM Вооружённый конфликт США с Ираном мог бы обернуться политической смертью президента Дональда Трампа. Принятое им решение о санкциях против Тегерана было верным, написал российский сенатор Алексей Пушков в Twitter.

Сенатор отметил, что ни один республиканец, в том числе так называемые ястребы, не потребовал военного ответа США на удар Ирана по своим базам в Ираке. Трамп поступил здраво, отказавшись воплощать в жизнь свои же угрозы.

«Война с Ираном непопулярна в США и могла бы похоронить Трампа, если бы он на неё решился», — пояснил Пушков.

Он добавил, что американцам будет труднее сохранить присутствие в Ираке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее иранский Корпус стражей Исламской революции атаковал ракетами две военные базы в Ираке, где находится американский военный контингент. Таким образом в Иране ответили на убийство генерала Касема Сулеймани. Пострадавших в результате удара по базам нет.

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