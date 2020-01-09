Канберра, , 08:16 — REGNUM Австралийские военные продолжат выполнение своей миссии в Ираке в составе международной коалиции, несмотря на обстрел Ираном американских военных баз. Об этом 9 января заявил премьер-министр Австралии Скотт Мориссон.

«Нашей целью остается единый и стабильный Ирак, наши усилия направлены против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — приводит слова Мориссона телеканал SBS.

Также он уточнил, что борьба с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), для которой в составе международной коалиции находятся в Ираке австралийские военные, является миссией Австралии, которую она продолжает выполнять.

Напомним, в настоящее время в Ираке находится около 300 австралийских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве иностранных дел Франции осудили ракетные удары Ирана по американским военным базам в Ираке.