Москва, 9 января 2020, 08:09 — REGNUM Президент США, поступил правильно, ответив новыми санкциями после атаки Ирана. Об этом написал вTwitter председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.
По его словам, война с Ираном «непопулярна в США» и поэтому открытые военные действия могли бы «похоронить Трампа».
Как сообщало ИА REGNUM, 6 января Алексей Пушков заявил, что Ирак требует вывода войск США, так как не в силах терпеть американскую «силу добра».
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