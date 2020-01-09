Москва, , 08:09 — REGNUM Президент США, поступил правильно, ответив новыми санкциями после атаки Ирана. Об этом написал вTwitter председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

«Отступив от своих угроз, он (Дональд Трамп) поступил здраво. Но остаться в Ираке США будет труднее», — написал Пушков.

По его словам, война с Ираном «непопулярна в США» и поэтому открытые военные действия могли бы «похоронить Трампа».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января Алексей Пушков заявил, что Ирак требует вывода войск США, так как не в силах терпеть американскую «силу добра».

Читайте ранее в этом сюжете: Иракцам надоела американская «сила добра» — Пушков