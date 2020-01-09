Париж, , 07:57 — REGNUM В министерстве иностранных дел Франции осудили ракетные удары Ирана по американским военным базам в Ираке, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Франция заявляет о солидарности со своими союзниками и партнерами по коалиции, а также о своей приверженности суверенитету и безопасности Ирака.

«Приоритет больше, чем когда-либо, отдан деэскалации. Цикл насилия должен закончиться. Франция, со своей стороны, по-прежнему полна решимости добиваться ослабления напряженности. Государство поддерживает контакты со всеми заинтересованными сторонами, чтобы поощрять сдержанность и ответственность», — говорится в заявлении МИД страны.

Париж напоминает о важности продолжения борьбы с терроризмом при полном уважении суверенитета Ирака.

Напомним, в ночь на 8 января Иран нанёс ракетные удары по военным базам США в Ираке.

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